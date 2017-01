Tallinna Lastehaigla vastuvõtuosakonna arsti Ülle Uustalu sõnul on parim viis gripi ennetamiseks vältida kokkupuudet viirusekandjatega.

Gripp on käes siis, kui inimesel on hästi kõrge palavik, kuiv köha, nohu, vahel ka silmad punetavad ning on äärmine loidus ja lihasevalu. Vahel võib kaasneda ka kõhuvalu. Enamjaolt jäävad haigeks nõrga immuunsusega inimesed. Terviseameti statistika kohaselt on kõige rohkem haigestunuid laste ja vanemate inimeste seas. Kuna lastel oli just koolivaheaeg, siis laste hulgas haigestumise juurdekasv langes. Teisisõnu, lapsed polnud enam koos ning nakkust omavahel ei jaganud. Kõige elementaarsem gripi ennetamise viis on vältida kontakti viirusehaigega. Ehk siis mitte minna haigena külla ega kutsuda ka haiguse ajal külalisi. Oluline on seegi, et haiget last ei viidaks lasteaeda, isegi kui ta natuke köhatab. Täiskasvanud peaksid samuti võimalusel koju jääma, muidu annavad nad haiguse töökaaslastele edasi.