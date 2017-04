Oma RMK-le kuuluva elukoha müüki panekust naabritelt kuulnud külamehe pea kohal on taevas selginema hakanud – anti lootust, et riigiasutus leiab koos vallaga võimaluse, mis mehele kodu alles jätab.

Kolme nädala eest kirjutas Maaleht Lääne-Virumaal Altja külas RMK-le kuuluvas majas elavast ratastoolimehest Ahti Songist, kelle elukoha asutus talle ütlemata avalikule enampakkumisele pani. Järgmisel päeval kajastas teemat Õhtuleht ja sellest artiklist sai Ahti Song teada, et metsnikumaja on üleöö müügist maha võetud. Kolm nädalat hiljem pole ükski RMK ametnik endiselt leidnud põhjust mehega suhtlemiseks, kuid vallaametnikelt on ta kuulnud enda jaoks head uudist – müügiplaan pandi seisma. RMKst öeldakse Maalehele, et Altja külas asuva maja edasine saatus on esialgu veel arutamisel. Sama kinnitab Vihula vallavanem Annes Naan, kes käis pärast lehelugu RMKs kohal olukorrast rääkimas.