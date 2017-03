Poole peale jõudnud valimistsükkel näitas jälle, et valimisjärgselt tööd alustanud valitsus väsib Eestis umbes kahe aastaga ja jõuab kriisi.

1. märtsil möödus kaks aastat viimatistest Riigikogu valimistest 2015. aastal. Seega on järjekordne sisepoliitiline tsükkel jõudnud poole peale. Järgmised valimised on seaduse järgi pühapäeval, 3. märtsil 2019. Rahvatarkus ütleb, et poolel teel hobuseid ei vahetata, kuid riigijuhtimisega on Eestis juhtunud täpselt vastupidi. Uuel Jüri Ratase valitsusel täitusid äsja esimesed sada päeva. See tähendab, et kui just vahetult enne valimisi ei lähe veel üks kord võimu uuendamiseks, ongi 13. Riigikogu tööaeg suhteliselt täpselt keskelt kaheks löödud. Veidi vähem kui pool aega möödus Taavi Rõivasega peaministritoolil, ilmselt veidi enam kui pool aega saab olema valitsusjuhina Jüri Ratase päralt.