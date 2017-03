Eestis harukordne palverändurite maja aitab hoone valmides sisse elada kunagiste ja praeguste palve­rändurite eluviisi ning mõttemaailma.

Hämmastav, kuid tõsi – Vastse­liina piiskopilinnus on palverändurite sihtkohana tuntud mujal maailmas palju laialdasemalt kui siinsamas Eestis. Vastseliina linnusesse on rännatud nii Tšiilist kui Uus-Meremaalt, prantslased ja sakslased on aga vaat et tavalised tulijad. Pika retke ettevõtmise põhjuseks on linnuse kabelis enam kui 600 aasta eest sündinud ime. Peale usklike on linnus turismisihtkohana ligitõmbav ajaloo- ja muiduhuvilistele, kellest paljudele on Vastseliina muistne kuulsus uudiseks ning nii on giidid saanud aastate jooksul palverändude kohta vastata üha uutele küsimustele. Kui Vastseliina Piiskopi­lin­nuse SA tegi tulevikuplaane, siis ühe osana arendustest tekkiski kava luua omalaadne palverändurite maja ning sisustada see viisil, mis laseks palveränduri eluviisist kõigi meeltega osa saada.