Vahel juhtub nii, et enam ei saa ja ei taha vanaviisi. Nii läks Peterburis elanud Ilshat Garipoviga, kes kahe aasta eest kolis Eestisse ning tegutseb siin disainerina ja puit-toodete valmistajana.

“Lugu on lihtne,” sõnas Garipov. “Ma ei suutnud enam Venemaal elada – elasime Peterburis. Mind ei rahuldanud mitte miski. Alustades sellest, kuidas käitub meie riik oma välisnaabritega ning lõpetades sellega, kuidas meil on kõik halvasti hariduse ja meditsiiniga.” Meditsiiniabi erinevust kahes riigis said Ilshat ja tema abikaasa tunda seepärast, et esimene laps sündis Venemaal, teine juba Tallinnas. “Teine laps sündis Tallinnas ja olin selle üle väga õnnelik, sest erinevus on lihtsalt kosmiline,” lausus ta. “Lapse sünnitamine Venemaal on tasuline, suure summa eest, aga Tallinnas tasuta. See on lihtsalt kosmos! Sellest olid kõige paremad muljed.” Garipovi pere elukohavalikul oli veel üks praktiline asjaolu – siin on ettevõtlusega lihtsam tegelda kui Venemaal. Garipovil on firma, mis mõtleb välja ja valmistab puidust lühtreid, kassimaju ja -pesi ning vajadusel muid puust tooteid. Neid müüb ta veebikauplusi kasutades ning saadab kauba tellijatele postiga.