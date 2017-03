Keskkonnainspektsioonil õnnestus erandliku menetluse abil tõestada hundi salaküttimine juhtumi juures, kus surnud looma ei leitudki.

MITTE AINULT AMEERIKA KRIMISARJADES: Eesti teadlased suudavad looduses toime pandud seaduserikkumise tõestada laboris veretilga ning pisikese kalaluu abil. Kahe aasta eest veebruaris levis kuuldus, et Viiratsi jahiseltsis on seajahi käigus kütitud vähemalt kaks hunti, milleks jahimeestel luba polnud. Keskkonnainspektsioonile anti juhtumist telefonitsi teada jahi toimumise päeval 7. veebruaril valvetelefonil 1313. Sama helistaja teavitas ka Keskkonnaagentuuri kiskjaseire peaspetsialisti Marko Kübarseppa, kes läks koos KKI Viljandimaa büroo inspektoritega sündmuspaigale. Sel ajal jahimehi enam kohal ei olnud. Metsast, jahi toimumise kohast leiti paik, kus lumel olid verejäljed ning näha lohistamise rada. Verejälgede kõrval oli ka hundi jälgedega sarnanevaid. Inspektorid võtsid koos Marko Kübarsepaga verisest lumest proovid, et määrata uluki täpne liik.