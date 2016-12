Igaüks on kodus piparkooke teinud ja teab, kuidas see käib. Maaleht uudistas Tartus asuvas Eesti Leivatööstuses, mismoodi tehakse neid maitsvaid jõuluaegseid maiustusi suurtööstuses.

Seal algab kõik piparkoogitaina valmistamisest – siirup, margariin, jahu ja muud komponendid segatakse 150 kg tainast mahutavas astjas, samasuguses, kus tehakse ka leivatainast. Sortimendis on tavaline ja apelsiniga piparkoogitainas. Osa valmis tainast pakendatakse poolekiloste pätsidena ja poodide kaudu jõuab see koduste küpsetajateni. Teine osa tainast jäetakse üle öö seisma, et maitsed saaksid tõmmata, ja järgmisel päeval läheb see ahju. Taina rullimisel on abiks tainarullimismasin ehk kalibraator, mis annab tainale kalibreeritud paksuse. “Tavalisest tainarullist ei pääse ka suurtööstuses,” tõdes Eesti Leivatööstuse tootmis- ja kvaliteedijuht Ago Kaasik.