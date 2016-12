Kui füüsikud ja keemikud hakkavad toitu valmistama, võib oodata midagi enneolematut. Paarikümne aasta eest algas molekulaarse kulinaaria ajastu.

Teravmeelsuse ja geniaalsuse poolest tuntud ameerika kvantfüüsik Richard Feynman ütles ühes oma kuulsatest loengutest, et kui järeltulevatele põlvedele saab edasi anda vaid ühe teadustulemuse, siis on see teadmine, et aine koosneb aatomitest. Teistel teadlastel on õnnestunud sünteesida looduses mitte-esinevaid molekule ja materjale, mis ei mahu keemiliste elementide perioodilise tabeli maailma. Nõnda võib üles ehitada ka aineid, mis kõlbavad süüa ja annavad organismile kõike vajalikku. Molekulaarne gastronoomia otsib, kuidas toit valmib, aga ka seda, kuidas roog molekulhaaval kokku panna. Roogade uut laadi kokkupanek on viimastel aastatel muutunud maailma tipprestoranide tippmoeks. Tipprestoranid on hakanud soetama oma köökidesse aparatuuri, mida seni leidus vaid teaduslaborites.