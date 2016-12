Tänavu aasta põllumehe tiitli pälvinud Lembit Paal vaatab uude aastasse lootusrikkalt: piima hind on tõusnud ja tootjatel küpsemas mõte uue tööstuse rajamisest. Aastalõpu veedab ta aga oma kõige lähedasemate seltsis pere keskel.

“Tänavune aasta on olnud igas mõttes põnev, põnevam kui eelmised,” ütleb Pajusi ABFi juhataja Lembit Paal. Ta iseloomustab mööda saavat 2016. aastat otsekui sõitu Ameerika mägedel – ikka üles-alla kõikumistega. Eelmise valitsuse töö tagajärg on Paali hinnangul see, et 12 000–14 000 põhikarja looma on Rakveres vorstiks tehtud või saadetud Lätti, Poolasse, Leetu. “Edukad on need, kes mõtlevad positiivselt. Virisedes kergem ei hakka,” rõhutab Lembit Paal. Uue rajatava tööstuse äriplaan on koostöös Saaremaa piimaühistuga enam-vähem valmis, käivad veel viimased viimistlused. Igal hommikul enne tööle minekut mängib Lembit Paal kodus mõne loo lõõtspillil, see annab tema sõnul päevale õige hoo sisse. “Meil on selline kodu, kuhu lapsed tahavad alati tulla. Oleme üsna kokkuhoidev pere ja selle üle on hea meel, et lapsed leiavad tee koju,” ütleb Lembit Paal. “Kuigi meil ei ole erilisi jõulutraditsioone, olime perega lihtsalt jõululauas koos.”