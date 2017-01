Suuremad põllumajandustootjad pole jätnud majandikeskustes kortermaju lagunema, vaid on ostnud ja remontinud neis kortereid, mida üürivad nüüd oma töötajatele.

Põlvamaal Kanepi vallas tegutsev Kaska-Luiga talu peremees Avo Kruusla peab piimakarja, harib üle tuhande hektari maid, ja töötajaid on tal üle 30. Et töökäsi ikka jätkuks, on Kruusla ostnud Põlgaste külla neli korterit kolhoosimajades, üürides neid oma töötajatele. Harjumaal Nissi vallas tegutseval mahetootjal Juhan Särgaval on ASi Saidafarm omanduses juba 12 korterit Lehetu külas. Saidafarmi juhataja selgitab, et igas põllumajandusettevõttes on osa selliseid töötajaid, kes on moodsad tööjõu müüjad nagu Ameerikas – proovivad siin ja seal, siis liiguvad jälle edasi. Esimesed paar kuud töötavad väga korralikult, aga siis hakkavad probleemid pihta. “Teatrisse pole mõtet minnagi – tee silmad küla vahel lahti ja ela kaasa,” ütleb Juhan Särgava.