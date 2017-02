Tallinnas kerkib Balti jaama kõrvale kolmel tasapinnal Eesti suurim turukompleks, mis avatakse 19. mail. Juba praegu on kauplejate järjekord ukse taga, samas on ruumi veel piimatoodetele ja värskele köögiviljale.

“Rajasime klassikalise universaalturu, kus müüakse toidukaupu, värskeid aedvilju, teisel korrusel lisaks riideid-jalatseid. Maa all keldrikorrusel on 125 kohaga parkimisala, samuti tuleb maa alla Selveri supermarket ja MY Fitnessi spordiklubi,” selgitas OÜ Balti Jaama Turg juhatuse liige Andres Rjabov. Kõigil kolmel tasapinnal – nii keldris kui ehitiste esimesel ja teisel korrusel – on kokku 20 000 ruutmeetrit kasulikku pinda, millele lisandub katuse all paiknev kioskite ja hooajalise välituru ala. Ometi pole tegu supermarketiga, vaid ikkagi turuga, kus ostja saab kodumaist toitu valida vahendajate abita ja kaubelda välilettidel. Kui turg maikuu lõpul avatakse, hakkab turuomanike hinnangul siit läbi käima vähemalt kümme tuhat inimest päevas.