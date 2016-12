Rahvusvaheline olukord muutub pinevaks juba jaanuaris, veebruar on ka Eesti valitsusele pingeline opositsiooni rünnakute tõttu.

Jaanuaris on palju juttu tulevikuteemadel, nende kohta on väga erinevaid arvamusi ja prognoose. Veebruaris tunnetavad inimesed, et mingi uus meelsus on neid ja maailma tabanud. Märtsi algus on eriti hea ajajärk see väikestele ettevõtetele. Aprillis aetakse asju üsna sõjakalt ja ultimatiivselt. Mai tuleb eelmistest rahulikum. Juunis on inimeste elujõud ja tegutsemistahe kasvanud. Mõnel pool toimuvad juulis riigipöördekatsed. August on hea aeg suurte plaanide elluviimiseks. Septembris pole välistatud ka suurem sõjaline konflikt. Uued ja vanad seisukohad on novembris teravamalt vastandatud. Detsembris võime hakata nägema järjekordi kaubamajade sees või ees.