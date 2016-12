Erakonnad ei leia Eesti elu ja tuleviku osas üksmeelt ning presidendil ei õnnestu neid lepitada.

2017. aasta tuleb kärarikkam kui tänavune – kukk kireb kõvasti, ja magada palju ei saa. Kõik kas tööle või sõtta! Kõige konfliktsem aeg langeb kolmele esimesele kuule – jaanuar, veebruar, märts. Raske öelda, mida siin kõige rohkem on – kas terroriakte, tööstusavariisid, elektrijaamade õhkimist või sõjaliste konfliktide suurenemist suurte riikide vahel, nagu seda on Venemaa ja USA vastasseis. On alust arvata, et Trumpi ajal tuleb palju rahutusi, seda just noorte seas. Venemaa presidendil Vladimir Putinil tuleb üsna ebatavaline aasta, sest ta hakkab otsima uusi teid riigi eluolu parandamiseks. Veebruaris lisanduvad looduskatastroofid. Eestil läheb üldiselt hästi, sest meie nutika ja sarmika naispresidendi Kersti Kaljulaidi horoskoop näitab talle suurt edu esimesel presidendiaastal.