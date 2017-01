“Kohe hirm on alati talve ees,” tunnistab Valgamaal Taheva vallas Koikkülas pooltühjas kortermajas elav Viive Künnapuu, kes kõige enam pelgab tühjas naaberkorteris veetorude lõhkikülmumist.

Poolesaja aasta eest ehitatud maja 12 korterist elatakse pidevalt vaid kuues. Neis, kus ei elata, kipuvad veetorud pakasega külmuma. Eelmisel talvel, kui all toru taas külmunud oli, läks ta meeleheites vallamajja abi otsima. Palus kas või paari ruumimeetrit puid, et alumist korterit kütta. Puid ja abi ta sealt ei saanud. Omanik nägu ei näita ja kuulu järgi olla korter hoopis kohtutäituri käes, kel aga ei õnnestu seda maha müüa. Ka elekter on välja võetud. Neil on veel isegi hästi, sest pooltes korterites elatakse, aga naabermajas, kus samuti 12 korterit, elas Raivo Ossip neli aastat lausa üksinda. Alles mõne kuu eest kolis üks mees maja teise otsa. Keskmisel trepikojal, kus keegi ei ela, ripub välisuksel tabalukk.