Raha tondilosside lammutamiseks hakkas riik andma 2015. aasta algul ning summasid selleks tööks esialgu jagub.

Lammutustoetusi hakkas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium läbi sihtasutuse KredEx jagama pisut vähem kui kaks aastat tagasi ning kõige enam maju on nüüdseks maha võetud Harjumaal ja Ida-Virumaal. Toetuse eesmärk on osalise riikliku toetamise abil aidata kohalikke omavalitsusi kasutusest välja langenud elamute lammutamisel, et tondilossi alust maad saaks otstarbekalt kasutada ja hoone ei risustaks avalikku ruumi. Eraisikud toetust küsida ei saa. Kuna aga mitmed kortermajad on omal ajal müüdud või erastatud eraisikute poolt, kelle suuremad plaanid nurjas majanduskriis, on asunud vallad neid maju tasapisi tagasi ostma, et siis ise lammutamisega tegelda. Lisaks lammutamisele saab taotleda ka rekonstrueerimistoetust, mida aktiivselt kasutavad korteriühistud.