Juuksur, meikar ja maniküürija Keidy Jõgi toimetab esimest aastat Muhu saarel. Kui õpetajad on maa sool, siis juuksur justkui tükike suhkrut, kes kõik naised ja mehed ilusaks ning õnnelikuks teeb.

Keidy Jõgi töötab juuksurisalongis Liival, kuid üha enam käib ta ka kodudes. Seekord tuli Keidy Hellamaale, et kaks toredat daami enne pühi kauniks teha. “Kas silmad-kulmud teeme mustad?” küsib Keidy Meelilt. “Ei, ma tahaks ikka pruuni. Kas mul ripsmeid üldse ongi enam?” “No on ikka, paistavad siiamaani ja värv toob need ka kohe välja,” teab Keidy. Naised räägivad Keidyle, kuidas vanasti lokke tehti – polditangide ja lokirullide aparaatidega ning keemilisi. “Kui tüdruk olin, keerasime ajalehest papiljotte juustesse. Panime sõlme ja rätiku pähe,” naerab Meeli. “Mina olen ka ajalehe-tehnikat kasutanud ja see toimib hästi, ei pea sugugi kalleid rulle ostma,” nõustub Keidy.