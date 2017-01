Avo-Rein Tereping on psühholoog ja elektroonikainsener. Maimu Berg on Eesti kirjanik, kriitik, tõlkija, ajakirjanik ja poliitik. Kersti Kaljulaid on Eesti Vabariigi president. Ülle Kaljuste on näitleja. Rein Lang on Eesti meediaärimees ja poliitik.

Hardi Volmer on filmirežissöör, lavastaja, teatrikunstnik, kujundaja, muusik ja poliitik. Toivo Maimets on bioloog ja haridustegelane. Marko Reikop on Eesti teleajakirjanik. Jaan Kirsipuu on elukutseline jalgrattur. Rasmus Kaljujärv on näitleja. Joel Lindpere on endine jalgpallur. Getter Jaani on laulja ja “Eesti otsib superstaari” kolmanda hooaja finalist.