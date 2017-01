Kinnisvaraspetsialistid ütlevad, et kaugemas maakohas on pooltühjas lagunevas majas korterile ostja leidmine õnnemäng või suisa lootusetu ettevõtmine, isegi kui selle eest küsida olematut hinda.

Kinnisvaralist väärtust neil pole, sest kinnisvara väärtuse määrab siiski asukoht, asukoht ja veel kord asukoht. Lahtiseletatult tähendab see seda, et tehtagu nendes kortermajades kui tahes põhjalik ja kallihinnaline remont, ostu-müügitehingu puhul jääb nende hind ikkagi sisuliselt olematuks. Olukord ääremaa kinnisvaraga on sedavõrd hull, et kinnisvarafirmad on loobunud neis piirkondades oma esindustest. Nõnda ongi vanade kortermajadega “nokk kinni, saba lahti” olukord. Ühest küljest on hooned ju olemas, palju vanemaid maju tehakse korda. Samas, kui seal maal tööd pole, ei ole ju ka mõtet neid maju remontida. Teisalt võib aru saada ka mõttelaadist, et kui juba maal elada, siis ikka oma majas.