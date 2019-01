Paljud Kaljukitsed juba teavad täpselt, mida nende jaoks on tähendanud muutus viimastel aastatel ja saavad valdavalt kinnitada, et vana oligi oma aja ära elanud ning uus tõi ellu palju head.

Kui mitte, on aeg enesele silma vaadata ja mõelda, mis on elus valesti. Toimuvad sündmused ja suhted on siin peegliks.

Mis just ja mil määral muutumises on, oleneb varem tehtust, eelnenud valikutest, aga ka olemusest.