Aeg soosib seda, kes on avatud suhtumisega ning valmis uusi asju ellu võtma.

See ajajärk on väga hea oma silmaringi laiendamiseks. Üldine märk viitab märksa pikemale ajale kui aasta ning mitmed Neitsi märgi esindajad on juba protsessis sees ja teavad suurepäraselt, mida see nende jaoks tähendab.