Maalehe astroloog Taimi Uuesoo heidab valgust, mida toob alanud aasta kaheteistkümnele tähemärgile.

"Viljade koristamise aeg. Muidugi on võimalikud ka negatiivsed arengud. Seda neil, kes minevikus ebaeetiliselt käitunud või enesele võetud ülesanded lahendamata jätnud. Millised on sündmused, see oleneb alati nii varem tehtust kui ka praegustest otsustest. Uued algused pole võimalikud enne, kui ülesanne täidetud. Mis just ja mil määral muutumises on, oleneb varem tehtust, eelnenud valikutest, aga ka olemusest."

Nii öeldakse nii mõnelegi tähemärgile, mis tähendab, et lisaks tähtede seisule mõjutavad meie saatust eelkõige meie senised teod ja valikud.