Neil suurtel papagoidel oleks jõulud nagu aasta läbi: kausis troopilised viljad ning üll esinduslikud värvi­kirevad rüüd, millega oled igal peol täht.

Fiona on tore säravpunane papagoitüdruk, üsna laps teine veel, alles viiene, pole isegi munema hakanud. Fiona kaaslane Shrek tuleb tantsuga kaasa tasapisi – nagu eesti mees, kui on selge, et nüüd tõepoolest rahule ei jäeta. Kuid Fiona ja Shrekiga aasta eest liitunud Viki tantsib ainult siis, kui ise tahab ja millal tahab. Kõik kolm on uhked aarad – suured ja värvikad troopilised papagoid, kel pikkust nokast sabani meeter ja kaalu üle kilo. Üks selline aara võib maksta mitu tuhat eurot ja rohkemgi ning elada saja-aastaseks. Eestis on selliseid suuri aarasid 15–20. Linnud on kallid ning ka nende pidamiseks ei piisa peotäiest seemnepurust. Ühel päeval lendas Shrek korraks avatud välisuksest õue ja veetis kolm päeva metsas...