Metsakärssadel on praegu jooksuaeg. Suured kihvadega relvastatud kuldid peavad omavahel võitlust emisekarjade pärast. Kes võidab, saab õiguse kogu karjale tited teha. Ent kauaks...?

Meie metsade üks arvukamaid asukaid, mullu aasta loomaks valitud metssiga ei ela praegu just paremaid aegu oma siinmail eksisteerimise ajaloos. Tõsi, aasta metselajaks valimine sai teoks enne seda, kui arvatavasti Lätimaalt meile esimesed Aafrika katku nakatunud sigudikud jõudsid ja ka siin see nuhtlus levima hakkas. Kui aastaid olid näiteks Pärnumaa Vändra kandi põlislaaned metssigadest pungil ja kartuli mahapanemisest ei tasunud sealkandis unistadagi, siis nüüd ütlevad kohalikud inimesed, et pole enam tükil ajal ühtegi metssiga isegi näinud. Detsembri alguses leiti kõige rohkem taudi surnud metssigu Saaremaalt ja Lääne-Virumaa põhjaosast. Üllatav küll, kuid kõige kavalamad jäägrid ei käi metssigu varitsemas mitte enam laias laanes, vaid näiteks Laagri taga Pärnu maantee ääres asuval põllumaal. Kas metssigadel on siis plaanis ka (õigustatult muide) oma ridade valimatu hävitamise eest inimestelt hüvitist nõuda?