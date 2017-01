Pühvlil on õnne armastuses ja rõõmu lastest, Maol soodsad võimalused leida sobivat tööd, Kukel aga pöördub eluraamatus uus ja huvitav lehekülg.

Kukk nokib viimase kui tera Roti eest ära. Tiiger sel aastal ootab, puhkab, vaatab. Kass arvestagu: aasta toob talle olusid, mis teda ärritavad. Draakonitel tuleb väga intensiivne elu. Hobune ja kukk on tihti ühes laudas, kus nad teineteist ei sega, pigem vastupidi. Kitse- ja Lamba-inimesed elavad aasta esimesel poolel oma harjumuspärast elu. Ahvil on uuel aastal palju plaane – ta tahab midagi erakordset. Kevade algusega on Koeral oht külmetusele ja kopsuhaigustele. Siga ei karda kukest konkurenti oma toidukünale, selle teeb ta ise puhtaks.