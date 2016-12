“Teistmoodi jõulud,” kurdab Joosep Toots filmis “Suvi”. “Õlu tehakse pulmadeks, mitte jõuluks, siga tapetakse pulmadeks…” Ja kuigi 50–60 aasta eest Eestis jõule ei peetud, sättisid paljud paarid oma tähtpäeva just sellesse kanti.

Kaks paari – Aime ja Kaljula Kalso ning Reet ja Märt Hunt said tuttavaks umbes ühel ajal, 60 aastat tagasi. Kui esimene paar abiellus kohe poole aasta pärast, siis teisel läks sõprusest abieluni viis aastat. Seda, et tegu on õige inimesega, tundsid mõlemad aga kohe. Neil päevil pidasid Aime ja Kaljula Kalso oma 60. ning Reet ja Märt Hunt 55. pulma- aastapäeva. Pärast nende paaride külastamist usun kindlasti, et armastus jääb.