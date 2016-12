28. jaanuaril 2017 algaval kukeaastal on inimesed teotahtelisemad ja ka riskialtimad, kuid pikaajalisi plaane ei ole soovitatav teha – need jäävad ajapuudusel lihtsalt pooleli.

Punane tulekukk – kõlab efektselt ja ärevaks tegevalt. See toob kujutlusse suure tulekahju, öeldakse ju kahjutule kohta piltlikult ka „punane kukk“. Ja küllap neid siis tulebki. Ahviaasta kujutab endast ööpäevaringses ajas ööd, aga kukeaasta hommikut – kui kukk kireb, peavad kõik üles tõusma. Kukeaasta üks põhilisi omadusi ongi plaanide tegemine, aga punase tule element räägib sellest, et plaanid on hulljulged, lausa grandioossed, tihti ülepaisutatud ja utoopilised. Ühiskonnas ägeneb võitlus sotsiaalse õigluse eest, et vaeseid ei tekiks juurde ja rikkad ei läheks veel rikkamaks. Ilmuvad välja need, kes oskavad rahvahulki sütitada kõnedega helgest tulevikust, mis saabub siis, kui me kõik püksirihma pingutame, kukelauluga ärkame ja kohe tööle asume.