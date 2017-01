28. jaanuaril kell 02.08 algava punase kuke aasta esimene pool on soodne õhumärkidele (Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja ), kuid üsna soodne ka tule­märkidele ( Lõvi , Ambur ja Jäär ). Aasta teisel poolel alates septembrist hakkab paremini minema veemärkidel ( Vähk , Skorpion ja Kalad ), kuid päris hea on see aeg ka maamärkidele ( Sõnn , Neitsi ja Kaljukits ). Looma-aasta märkidest on soosingus Madu, Pühvel ja Kukk ise.

28. jaanuaril kell 02.08 algava punase kuke aasta esimene pool on soodne õhumärkidele (Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja), kuid üsna soodne ka tule­märkidele (Lõvi, Ambur ja Jäär). Aasta teisel poolel alates septembrist hakkab paremini minema veemärkidel (Vähk, Skorpion ja Kalad), kuid päris hea on see aeg ka maamärkidele (Sõnn, Neitsi ja Kaljukits). Looma-aasta märkidest on soosingus Madu, Pühvel ja Kukk ise.