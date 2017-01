MTÜ Johanna juht Ülle Allika rajas Lääne-Virumaale Vinni valda Lepiku külla laguneva sovhoosimaja keldrisse moodsa päevakeskuse puuetega inimestele, nüüd renoveeritakse korteriteks kogu maja.

“Mul oli aastaid see unistus, et teeme ühe laguneva kortermaja korda erivajadustega inimeste jaoks,” selgitas Ülle Allika. Ta meenutas, kuidas MTÜ Johanna sõlmis Vinni vallavalitsusega selle maja peale vara tasuta kasutamise lepingu, mida iga investeeringuprojekti puhul pikendatakse. Renoveerimist alustati keldrist, kuna Allika ei tahtnud poolikut lahendust. LEADER-programmi toetuse jm fondide ning sotsiaalkindlustusameti ja Vinni vallavalitsuse abiga rajati 12 korteriga sovhoosimaja keldrisse moodne päevakeskus juba 2010. aastal. Puuetega inimesed saavad siin juhendajate abiga õppida tööoskusi, omavahel suhelda, koos tehakse ka sooja sööki. Eelmise aasta lõpul valmis uus projektitaotlus LEADERi toetuse saamiseks, et maja esimene ja teine korrus renoveerida toetatud elamisega korteriteks.