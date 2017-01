Elvalanna Olga Tarto kauane unistus pensionäride ühiskodust täitus Mehikoormas, kus Meeksi vald tegi korda ja sisustas eakatele koos elamiseks tühjalt seisnud viietoalise korteri.

Maaleht kirjutas nelja aasta eest toona 73aastase Olga Tarto pensionäride ühiskodu loomise uudsest ideest, kus elaksid koos kõbusad ja enesega toime tulevad eakad. Selliseid pensionäride endi algatusel käima lükatavaid hooldekodusid või ühiskodusid ta ei teadnud. Kuid ehitusökonomisti haridusega tarmukas naine ei kartnud teerajaja olla. Läinud laupäeval koliski Olga Tarto oma Elva korterist esimesena Mehikoormasse. Ühte viietoalisse kolib neli pensionäri, igaühel on oma tuba ning viies suurem tuba on ühine, kus saab lõunatada ja koos aega veeta. On köök, WC ja vannituba. Lisaks on omaette veel üks kööktuba, mis sobib väikesele perele ja mida vald saab vajadusel abivajajatele kasutada anda.