Maaleht küsitles vene rahvusest noori nii Tallinnas, Ida-Virus kui Lõuna-Eestis, et teada saada, mida nad Eesti elust arvavad.

Jekaterina: "Tegelikult püüan poliitika ja halbade asjade peale palju mitte mõelda. Isegi maailma uudiseid seepärast eriti ei jälgi. Eesti kanaleid vaatan sama palju kui Vene omasid." Denis: "Ida-Viru noored võivad küll olla päris iseseisvad, kuid arvestades seda, et siinsete elanike enamus on Eesti rahvaarvu suhtes vähemuses, siis see mõjutab ja pidurdab tegutsemisjulgust. Eesti võiks mu meelest väiksematele etnilistele gruppidele rohkem näidata, et nemad on siin riigis n-ö pere liikmed, kelle ettepanekud on teretulnud." Alisa: "Kui Moskvast ära läksin, keelitasid sõbrad, et ma mingil juhul Eestisse ei tuleks. Hoiatasid, et siin ei ole sugugi lihtne hakkama saada, kui eesti keelt ei oska. Jah, tunnistan, et oligi algul päris raske. Aga samas tundsin, kui palju sõltub inimese heaolu sellest, mis keskkond teda ümbritseb. Tabasin end tihti võrdluselt, et Tallinnas jõuan rahulikus tempos rohkemgi ära teha, kui oleksin sama ajaga jõudnud äärmiselt närvilises Moskvas."