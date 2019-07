Mitu kriisi üle elanud seakasvataja Aare Kalson on rajanud oma tootmisahela laudast lauale. Aastas töödeldakse erisugusteks lihatoodeteks 16 000 omakasvatatud siga.

“Me ei ole maailmavallutajad, tegutseme Rotaksi kaubamärgi all ainult siin Tartu kandis, meil on siin oma koht ja oma maht,” teatab peremees. Ja loetleb: firmapood Vasulas, poed Tartu Lõunakeskuses, Annelinna Prismas ja Ahjal. Lisaks on ka turul omad müügikohad ja Vasulas poe kõrval kohvik-restoran.

Praegu töödeldakse kõik sead oma tööstuses. Sealt tulevad suitsuvorstid, singid, letiliha, hakkliha ja subproduktid.