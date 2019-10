MAALEHE EKSPERIMENT: kas ja kui palju on meie teksades raskmetalle?

Maaleht ostis Eestis kiirmoefirmade Zara ja H&Mi kauplustest kaks paari teksapükse, et selgitada, kas neis on tervisele ohtlikke raskmetalle. Selleks kutsusime appi Tallinna Tehnikaülikooli keemilise analüüsi labori, mis on selliste analüüside tegemiseks akrediteeritud.