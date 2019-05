Lääne-Euroopa trend osta valmisvõileibu on jõudnud ka Eestisse – siinsed tootjad vorbivad miljoneid võikusid aastas ja nõudlus kasvab isukalt.

Kui 20 aastat tagasi tundus imelik osta poest võileibu, siis praegu on see tavapärane. Valmisvõileiva puhul ostetakse muu hulgas aega, mis kuluks või leiva peale määrimiseks ja vorsti- või juustuviilu sellele asetamiseks.

Kahe aasta jooksul on Rimides võileibade müük kasvanud kaks korda ja viimastel aastatel salatibaarides n-ö kaupluses kohapeal valmistatud täidetud võileibade müük on lausa kolmekordistunud.

Üllatuslikult selgus, et suuremate tootjate müüdavamad võileivad pole tehtud sugugi...